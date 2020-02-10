內門宋江陣22日如期登場 做好防護不畏疫情

（中央社記者王淑芬高雄10日電）武漢肺炎疫情持續增溫，高雄市取消多項大型活動，但配合民俗決定如期在2月22日舉辦內門宋江陣。高雄市觀光局長邱俊龍今天表示，會以一級防疫的規格，做好防疫。

2020高雄內門宋江陣活動將於22日登場，3月8日截止，活動有文武陣頭拜觀音、宋江陣社會組選拔賽、內門宋江陣國際週、羅漢門迎佛祖遶境等。

由於內門宋江陣將配合民俗迎佛祖遶境活動，並如期舉辦，邱俊龍表示，工作人員會以一級防疫規格進行防疫，民眾則自主防疫；屆時也會視疫情發展，推動防疫宣導。

今年是內門宋江陣第20年舉辦，高市府今天在鳳山行政中心廣場宣告活動開鑼，現場有社會組及實踐大學宋江陣表演，團員賣力的演出，贏得如雷掌聲。

受到武漢疫情影響，高市府多項大型活動例如馬拉松、愛河野餐派對、愛河假日市集等都已取消。

邱俊龍指出，觀光局原擬3月中旬赴日及4月赴港澳的旅展活動也都取消，保留內門宋江陣完全基於民俗羅漢門迎祖遶境活動。

觀光局表示，今年不同以往，陣頭比賽以社會組為主，前10名共有新台幣100萬元的總獎金；另特別的是國際週活動，開放來自世界各地的外籍民眾體驗宋江陣，同時也要宣傳內門的特產，包括內門火鶴花、總鋪師及咖啡等。

高雄市長韓國瑜於活動致詞時，肯定宋江陣為傳統武術兼具保家衛國意義的民俗活動，這與命理風水、中醫都是老祖宗遺留的法寶，盼老祖宗的智慧在新一代的手中可以發光發熱。

韓國瑜出席活動時原本戴著口罩，後來被邀致詞時，脫掉口罩及外套，與現場陣頭師父一起打拳示範宋江陣三招，呼籲大家練拳強身抗疫。（編輯：戴光育）1090210