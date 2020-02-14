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武漢肺炎疫情團膳蔬菜無處去 雲林縣府媒合行銷

最新更新：2020/02/14 14:11
因應武漢肺炎疫情，學校延後開學，導致這期間原本與學校契作的蔬菜無處去，雲林縣長張麗善（右3）14日表示，縣府啟動「媒合訂購」政策，協助農友行銷販售蔬菜。中央社記者蔡智明攝 109年2月14日
因應武漢肺炎疫情，學校延後開學，導致這期間原本與學校契作的蔬菜無處去，雲林縣長張麗善（右3）14日表示，縣府啟動「媒合訂購」政策，協助農友行銷販售蔬菜。中央社記者蔡智明攝 109年2月14日

（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）因武漢肺炎疫情，學校延後至2月25日開學，這段期間與學校團膳契作的蔬菜無處去，雲林縣政府今天啟動「媒合訂購」政策，協助農友販售。

雲林縣政府表示，因武漢肺炎防疫期間，學校延後開學，原先要供應營養午餐的有機蔬菜及產銷履歷蔬菜，要另找行銷通路。縣府初步統計，有近百公噸的蔬菜待處理。

雲林縣長張麗善說，即日起至2月19日止，由農業處提供專線媒合窗口，協助因武漢肺炎防疫影響出貨的蔬菜供應單位，並將名單提供給洽詢民眾或團體來訂購。

目前已有台塑六輕公司認購20噸優質高麗菜，並且每天訂購2噸的蔬菜供員工食用。台電公司則訂購250箱蔬菜。另外，全日物流公司於防疫期間，提供優惠運費協助雲林縣農友行銷。

張麗善表示，縣府社會處也預訂200箱蔬菜，分送縣內長青食堂及長照機構，也鼓勵縣府員工採購分享，期盼集合大家的力量，以實際行動協助農民度過難關。

雲林縣政府農業處表示，需要協助媒合的蔬菜供應單位，請洽企劃行銷科鍾先生，電話05-5522550。消費者要訂購蔬菜，可洽企劃行銷科吳小姐，取得媒合名單，電話05-5522497。或上雲林縣政府農業處臉書專頁，查詢最新資料。（編輯：黃世雅）1090214

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