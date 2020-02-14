台中市府攜手東海大學 整治東大溪推環境教育

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市政府與東海大學合作推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，工程今天動土，將建設礫間淨化設施，截流上游廢污水淨化，改善與營造生態環境，未來將納入環境教育。

東大溪為筏子溪支流南邊溪分支，上游有夜市商圈排放生活污水，重度污染水質，影響水域生態及校園環境，也間接污染下游的筏子溪，改善計畫由東海大學提供用地，中市府施作礫間處理場，工程在今天開工動土，工程總預算新台幣3億元，中央補助約7成，工時約1年。

動土典禮包括台中市長盧秀燕、行政院環保署副署長蔡鴻德、東海大學校長王茂駿、立法委員楊瓊瓔等人皆到場參加。

盧秀燕致詞時表示，早期開發對水環境概念尚未形成，數十年來東大溪總默默承受著附近住宅、商業活動產生的營業及民生廢污水，感謝環保署經費的支持及東海大學無償提供土地，完工後將上游廢污水進行全量截流淨化，並進行周遭生態環境改善與營造，同時納入環境生態教育。

台中市水利局表示，工程以水質改善為核心，在確保防洪安全前提下，建設礫間淨化池模等水質淨化現地處理設施，為使環境永續經營，市府透過鼓勵上游商圈餐廳裝設油脂截留器，自源頭進行污染削減，延長礫間設施壽命，並降低維運成本。

水利局指出，透過生態調查及研究，市府已在適當地點掛置貓頭鷹巢箱及復育本土種薔薇，營造生態基地串聯生態綠網，並設置微水力發電設施及環教步道，讓學生在走覽東大溪水域景觀時，一併了解環境生態保護的重要性。（編輯：謝雅竹）1090214