開學在即 基隆備妥4萬個口罩

武漢肺炎疫情延燒，由於開學在即，基隆市長林右昌（右）與市府教育處長林祝里（左）18日在市務會議後記者會說明防疫物資配發原則。中央社記者王朝鈺攝 109年2月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）防武漢肺炎疫情，由於開學在即，基隆市府今天開始配發防疫物資供各校使用，市府調查，各校現有共2萬9000片口罩，加上向各單位調集1萬片，共有近4萬片口罩投入學校防疫。

市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，中央已通令須將所有學校開放空間和廁所清潔消毒，市府會在開學前完成。另外，由於物資有限，口罩是用來「戰備」，萬一學生沒戴口罩，學校可以緊急提供學生使用，各校也會分配到一定數量的口罩。

市府教育處長林祝里指出，開學後進入校園都要量體溫，各校如有學生發燒額溫達攝氏37.5度（含）以上，應先佩戴口罩，於單獨空間觀察直到離校，並請家長盡速帶回就醫，確保孩子健康無虞。

林祝里表示，依學校規模不同，各項物資以學生數為配發標準，每校都會配發到各項物資。額溫槍以每200名學生配置1支，口罩以學生總數的1/4備用量，酒精以每30名學生配發500毫升。

林祝里說，教育處積極向市立醫院、衛生局及教育部等單位爭取防疫物資，共調集1萬個口罩、84支額溫槍及232桶酒精重要防疫物資，都將投入學校的防疫工作。

另外，在各校積極努力下，各校已透過管道徵購到2萬9000片口罩及138支額溫槍，市府會依照上述原則協助學校備齊應變物資，讓各校開學後能安心投入防疫。（編輯：張銘坤）1090218