武漢肺炎疫情衝擊 高市4家15人無薪假

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高市勞工局今天表示，受武漢肺炎疫情衝擊，全市已有4家電子、旅行社等業者實施無薪假，共計15名勞工受影響，呼籲勞動部積極研議無薪假勞工生活補助金，協助勞工度難關。

勞工局統計，今年累計有7家事業單位因景氣因素實施勞雇雙方協商減少工時（俗稱無薪假）通報，受影響勞工人數累計48人，其中3家是今年1月底武漢肺炎疫情爆發前通報，另4家事業單位因武漢肺炎疫情實施無薪假，受影響勞工共計15人。

勞工局指出，這4家事業單位，第1家為電子產業，公司產品主要營業區域在中國，受疫情影響，業務大幅縮減；第2家為旅行社；第3家是專門替旅行社開發、設計、維護程式的行銷顧問公司；第4家是設計題庫試卷、專門舉辦測驗競賽的公司，因疫情停辦競賽。

面對疫情掀起的事業單位無薪假連鎖效應，勞工局期盼協助勞資雙方一起度過難關，並呼籲勞動部積極研議無薪假勞工生活補助金，協助勞工度難關。

勞工局表示，無薪假減少工時須是因受景氣影響，按勞動部解釋，疫情若影響到景氣，資方應先跟勞方協商，且協商後無薪假期間月薪不得低於基本工資，並通報地方勞政主管機關，若未經勞工同意，勞工就被迫減少工時，導致工資縮減，依違反勞基法第22條，雇主可處罰鍰新台幣2萬到100萬元。疫情爆發以來，迄今尚未收到這方面投訴。（編輯：謝雅竹）1090219