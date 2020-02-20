高市發放補習班防疫物資 業者：有點晚

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄市高中以下補習班、兒童課後照顧服務中心備用口罩、酒精，教育局今天起在鳳山國小進行配發，前來領取業者十分踴躍，不過，部分業者感慨「來的有點晚」。

為協助高雄市各立案補習班、兒童課後照顧服務中心防疫，教育部配送高雄市教育局734瓶酒精、2768盒備用口罩（包括1805盒成人口罩、963盒兒童口罩）防疫備用物資日前送達，教育局上午起在鳳山國小配發口罩2174家業者、酒精734家。

教育局指出，這批口罩提供高中以下短期補習班、兒童課後照顧服務中心應急備用，供班內學生與教職員工於補習班內臨時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴；酒精則提供業者環境清潔消毒用。日前已通知業者前來領取，上午業者領取狀況十分踴躍。

有業者表示，學校雖延後開學，但補習班早就開課，各補習班莫不採高規格防疫措施維護學員安全，由於坊間防疫物資有限，業者張羅防疫物資備感艱辛，政府伸援雖來得有點晚，數量也未必夠，但還是感謝。

另外，口罩實名制今天起購買兒童口罩量增為每7天可買4片，成人則維持不變，適逢開學前夕，高雄市區各配售藥局上午紛出現排隊人龍，兒童口罩更是搶手，供不應求，不少家長一早就前來排隊搶購兒童口罩，有家長抱怨，孩子一週要上5天課，7天4片還是太少。（編輯：張銘坤）1090220