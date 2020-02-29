防疫旅館一般旅客可入住 北市：安全無虞

（中央社記者陳怡璇台北29日電）北市2家防疫旅館已有逾20人入住進行居家檢疫，觀傳局長劉奕霆表示，一般旅客與檢疫者的房間樓層分開，市長柯文哲未下達要公開透明公布地點的指示，也是保護業者。

武漢肺炎疫情延燒，有旅客到台灣必須居家檢疫卻苦無住所，台北市因而推動「防疫旅館」，目前共2業者提供40間房間，觀光傳播局長劉奕霆表示，已有20多名台商、中港澳韓學生、由義大利或韓國返台國人及旅客入住。

關於旅館地點，劉奕霆說只有承辦人清楚，市長柯文哲也未下達要公布地點或區域的指示，不公開也是保護業者。

檢疫旅館除了供檢疫者使用之外，一般旅客也可能入住。但劉奕霆強調，檢疫者與一般旅客的樓層完全分開，只有送餐或收廢棄物的相關人員能上去，且檢疫者一旦入住就不能離開房間半步，相關手續都照SOP進行，安全無虞。

觀傳局觀光產業科長陳雅慧表示，會要求防疫旅館用樓層分流，如果沒辦法區分，市府有請防疫旅館不接散客，業者也都同意。

陳雅慧說，網路上有很多關於防疫旅館的猜測跟風聲，甚至有人直接打到市府問是哪幾間。她表示，願意接下防疫任務的旅館有心、有相關知識、員工也團結，「都很能同理需要居家檢疫的人的心情」，這些旅館跟市府互信，市府要保護他們。

陳雅慧透露，有旅館也想加入防疫陣容，甚至願意出錢讓已經是防疫旅館的業者來指導。

陳雅慧強調，防疫旅館接待的只有「無症狀的檢疫旅客」，有症狀的、在等檢驗報告的、居家隔離的，都不在接待範圍內。而業者無意做防疫旅館沒關係，但希望全台北市甚至是全國的業者，面對疫情時都知道怎麼保護自己。（編輯：張佑之）1090229