疫情衝擊日月潭觀光 船席費研擬減免

武漢肺炎疫情衝擊觀光產業，南投日月潭商圈也受影響，為使危機成為轉機，日月潭國家風景區管理處13日與商圈業者舉辦全面清潔消毒及衛教宣導活動。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）武漢肺炎疫情衝擊日月潭觀光，日月潭國家風景區管理處今天與商圈業者舉辦全面清潔消毒及衛教宣導，讓危機成為轉機，並研議減免船舶停靠碼頭船席費及爭取振興抵用券的適用。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天表示，日月潭觀光產業雖因這波疫情受嚴峻衝擊，但日月潭形象商圈業者仍保持戒慎、但不恐懼的立場，與風景區管理處共同舉辦環境清潔消毒及衛教宣導，發揮民間與政府攜手合作共度難關的團結精神。

日月潭管理處副處長廖錫標說，由專業環境消毒公司在水社、伊達邵商圈全面噴灑二氧化氯消毒水，並安排人員講解各類防疫消毒藥品操作方式與注意事項，以免防疫不當反而傷害健康，講解後發放已完成調製的二氧化氯噴劑供商圈店家與住家使用，也有藥劑供索取。

清潔工作由日月潭形象商圈發展協會理事長、南投縣議員石慶龍率業者及村民大掃除。石慶龍表示，日月潭挺過九二一地震、SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，相信這次也能順利度過武漢肺炎疫情，即使遊客量下降，日月潭商家還是秉持高品質服務精神，為未來重振及提升做好準備。

日月潭遊艇業者反映，總統及立委選舉，中國大陸限縮陸客來台，造成搭船人數從去年下旬陸續下滑，現在又碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，來客數可說剩不到1成，但仍要繳交停靠碼頭的船席費。

對此，日管處指出，願意幫忙協調減免，並爭取研擬中的紓困振興抵用券能適用遊艇業。（編輯：戴光育）1090313