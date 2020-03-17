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新北市長官邸老舊漏水 市府啟動公辦都更

最新更新：2020/03/17 19:25

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市長官邸屋齡55年且老舊漏水，近來多任縣市長都未進住，市府決定納入周邊土地劃定更新區，將於23日起公開展覽30天，正式啟動公辦都更程序。

位板橋文化路的市長官邸從民國54年台北縣時代興建，為2層樓建築，占地達1402平方公尺，不僅庭院綠蔭處處，還設有簡易籃球場，但隨著建物老舊且近幾屆縣市長都不入住，市府於是積極推動都市更新。

市府規劃「劃定新北市板橋區府中段472地號等11筆土地都市更新地區及訂定都市更新計畫案」，官邸周邊納入更新地區總面積1000多坪，共4456平方公尺，其中私有土地占總面積68.54%。其中還包括合作金庫銀行分行的一棟5樓建物。

市府表示，更新區鄰近新板特區及板橋分局，對面就有板橋高中、板橋國小、新北市立第二體育場及市立體育館等，交通及生活機能佳。

全案將於23日起公開展覽30天，正式啟動公辦都更程序，公開展覽後，市府預定下半年進行招商，盼透過公開評選委託都市更新事業機構為實施者實施公辦都更。

舊的市長官邸雖走入歷史，但都更後將設置新的市長官邸，市府強調，希望全案成為公辦都更的指標之一，初步規劃將興建23層及13層高的兩棟建築物，其中部分樓層將設置公共托育中心、銀髮俱樂部、健身中心、創新創業育成基地等公益設施，以帶動附近的都市發展，改善老舊環境並提升地區生活機能。（編輯：李錫璋）1090317

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