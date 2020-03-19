更多編輯台推薦新聞：
早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天
早報

早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
終止連14凍 央行降息1碼利率創歷史新低
首頁 / 地方

基隆2處防疫旅館 5民眾入住

最新更新：2020/03/19 16:16
武漢肺炎疫情持續延燒，基隆市長林右昌（後排右2）19日前往長樂國小附設幼兒園視察防疫措施。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月19日
武漢肺炎疫情持續延燒，基隆市長林右昌（後排右2）19日前往長樂國小附設幼兒園視察防疫措施。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，境外移入案例近日不斷增加，基隆市已規劃2處防疫旅館，市長林右昌今天說，目前有5名民眾入住。

林右昌上午在市府教育處副處長陳淑貞等人陪同下，前往位於安樂區的長樂國小附設幼兒園視察防疫措施。林右昌接受媒體聯訪表示，基隆市早已規劃2處防疫旅館，但只針對基隆市民需要，不適用外縣市民眾，防疫旅館也已啟用，目前有5名民眾入住。

新北市今天起至這學期結束前，高中職以下學校校園場地暫停對外開放也不租借，談到基隆是否跟進，林右昌說，到目前為止基隆市疫情相對穩定，校園防疫措施也做的非常澈底和落實，孩童及家長也很遵守防疫相關指引。

林右昌表示，由於基隆市地狹人稠，很多校園開放空間會有校外民眾前來運動，因為是開放空間影響到市民平常的使用習慣，市府需進一步審慎評估後再做決定和相關作為。

林右昌今天除視察幼兒園防疫外，也感謝知名業者捐贈150台空氣清淨機，他說，市府會將這批空氣清淨機送到各公立幼兒園、市立親子館、市立祖孫館和區公所、衛生所等民眾密集洽公場所，充分發揮物資功能。（編輯：張銘坤）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報