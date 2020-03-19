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首頁 / 地方

搭防疫潮 新北旅館家屬安心價

最新更新：2020/03/19 18:34

（中央社記者黃旭昇新北19日電）因應回台旅客的居家檢疫人潮，新北旅館同業公會今天針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價3至5折的住房價，讓家屬入住新北市旅館，把熟悉的家讓留給返台檢疫的家人。

新北市府觀光旅遊局今天晚上表示，入境旅客從今天凌晨0時起，都必須居家檢疫14天。近日都將有上萬旅客返台，19日下午1時前，即有5000名旅客入境，估計有14萬人的回國潮，讓雙北防疫旅館瀕臨爆艙。

觀旅局說，為紓解防疫壓力，落實居家檢疫隔離，緊急協調新北旅館商業同業公會，推出健康家屬入住安心價，不只可以落實防疫隔離，且旅館可即刻上線，因應爆增的防疫需求，不會有供應量不足的問題。

觀旅局長張其強說，新北共有178家旅館飯店，估計將有100家旅館業者會加入，家屬入住安心價為3至5折，家屬可選擇距離家裡最近的旅館入住。

市府說，新北市參與的旅館都有消毒環境、員工健康自主檢查，並協助旅客體溫量測，落實全程防疫自我管理。有需要的消費者，20日起可以上新北市旅館商業同業公會網站（http://www.hoteltpc.tw/），選取符合需求的旅館入住。（編輯：張銘坤）1090319

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