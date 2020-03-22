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高雄防疫不忘拚觀光 推行銷主題曲盼吸人潮

最新更新：2020/03/22 11:42

（中央社記者陳朝福高雄22日電）疫情衝擊全球觀光、旅遊產業，高雄市政府今天指出，市府除做好最高標準的防疫措施，高雄市觀光局還推出觀光主題曲「出去走走」MV影片全球首播，歡迎來高雄走走。

高雄市觀光局表示，高雄觀光主題曲「出去走走」由馬來西亞歌手黃明志詞曲創作、自導自演，並在黃明志的個人官方臉書（Facebook）專頁全球首播，希望藉由黃明志的超高人氣、聲量及影片點閱率，將高雄的觀光一舉推向亞洲、邁向國際。

高雄市觀光局長邱俊龍指出，這支MV影片從2月開始籌畫、討論，拍攝過程更是事前保密到家，觀光局完全尊重黃明志的創作發想，且全力配合。

邱俊龍說，「出去走走」曲風輕鬆活潑，MV表現的手法非常有創意，透過旅人的視角，以行動房間的畫面，帶領大家遊覽高雄各大知名景點，簡單又輕快的旋律，讓人看完後印象深刻，保證馬上朗朗上口，希望這支MV可以超越黃明志另一支經典作品「漂向北方」1.6億次的觀看人次。

他表示，「出去走走」MV在高雄進行3天2夜拍攝作業，收錄愛河、中央公園、旗津、蓮池潭龍虎塔、六合夜市等景點，更深入茂林、美濃、岡山等地，跟著原住民朋友唱歌跳舞，完美行銷高雄的美景、美食及人情味等。

邱俊龍透露，「出去走走」MV一定要看到最後，結尾的「彩蛋」噱頭十足，令人捧腹。黃明志多才多藝，身兼導演、演員等身分，又具有相當高國際知名度，相信這支音樂影片MV公開後，可以讓外界看到高雄的美好風光，吸引更多觀光客來到高雄。（編輯：戴光育）1090322

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