疫情引發囤糧 國外買家與台東小農簽合作備忘錄

台東池上鄉青農魏瑞廷（圖）表示，他所栽種生產的米能讓國際買家肯定，在於區塊鏈食品溯源履歷的不可竄改、忠實呈現等特性，因此很快就能取得消費者的信賴。中央社記者李先鳳攝 109年3月25日

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）武漢肺炎疫情引發民眾搶購民生用品、糧食等物資，台東池上鄉青農魏瑞廷以區塊鏈食品溯源履歷生產的米，近日接獲來自美國、教廷、中港澳等地訂單，買家甚至簽下合作備忘錄。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續在全球肆虐，各地害怕斷糧掀起了一波囤貨潮。

魏瑞廷表示，日前收到大陸范姓台商要求與他簽合約，共3年、每年10公噸的米出口到山西省；香港則是簽下5年、每年10公噸米的合作備忘錄（MOU）。

魏瑞廷說，上月接到美國南加州橘郡華人社區團購訂單，為500包2公斤裝共1公噸的區塊鏈食品溯源履歷生產的米，預計今天出口運至美國南加州，海運約20多天可抵達。

接下來教廷也有1公噸的訂單，香港則是下訂5公噸，義大利羅馬的華人社區也下訂1公噸米。由於目前義大利封閉邊境，以致這批米還未能順利送達，魏瑞廷希望能紓解當地糧食的問題盡一分力。

魏瑞廷自2018年將區塊鏈導入稻米產業後，不僅拿下香港訂單，並順利以小農品牌「池上禾穀坊－米之谷」搶進穆斯林及美國亞馬遜網購市場，還送到教廷給教宗品嚐，逐漸打開國際市場。

魏瑞廷表示，他所栽種生產的米能讓國際買家肯定，在於區塊鏈食品溯源履歷的不可竄改、忠實呈現等特性，因此很快就能取得消費者的信賴。

他說，願意將經驗分享給大家，一直努力爭取國際訂單只是想要證明「台灣農產真的很棒」，這一次台灣米大批出口到國外，感謝行政單位的協助，將持續為台灣農業盡力，努力拚經濟。（編輯：方沛清）1090325