男違反檢疫罰1萬元 執行官找上門先繳2千元

南投縣衛生局日前移送3件違反居家檢疫案件到法務部行政執行署彰化分署，並請求執行，彰化分署25日派員到其中一名黃姓義務人所在地查訪，當場成功勸繳。（彰化分署提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 109年3月25日

（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）南投縣黃姓男子違反居家檢疫規定遭罰新台幣1萬元，但他未如期繳納，案件遭移送行政執行署彰化分署。執行人員今天找上門，黃男當場繳了2000元，餘款分期2個月繳納。

南投縣政府衛生局23日移送3件違反居家檢疫案件到法務部行政執行署彰化分署並請求執行。彰化分署執行人員今天赴黃男竹山鎮住所查訪，他表達願主動繳納，但身上現金不夠，當場只繳納2000元，其餘8000元請求分2個月繳納完畢，經執行人員同意。這也是違反居家檢疫罰鍰執行案中，全國首次利用現場執行方式使義務人繳納的案件。

彰化分署表示，黃男2月9日自國外入境，15日違反居家檢疫規定外出工作，檢查後未染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。南投縣政府27日依傳染病防治法裁罰1萬元，因黃男未如期繳納，案件移送彰化分署執行。

彰化分署今天也派員前往另一陳姓男子住處所在地查訪，發現是南投縣一間頗有規模佛寺，原來陳男是出家人，2月16日回國後，原應在台中市霧峰區分寺檢疫，但他因擔心身體狀況就搭公車到花蓮健康檢查，檢查結果正常就留在花蓮，因此遭罰1萬元。

由於寺方也不能掌握陳男行蹤，彰化分署無法查得任何可供執行財產，只發現他頻繁出入境，因此未來若仍查無可供執行財產，將聲請限制出境。（編輯：孫承武）1090325