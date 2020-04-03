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首頁 / 地方

中市星泉湖雙心水草 遊客搶拍熱門景點

最新更新：2020/04/03 09:51
台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，湖面倒映天色與周邊景色，自成一幅湖景，湖中種植「愛心水草」，成為遊客搶拍的熱門景點。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月3日
台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，湖面倒映天色與周邊景色，自成一幅湖景，湖中種植「愛心水草」，成為遊客搶拍的熱門景點。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月3日

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，市府藉由建案抽水回補，讓乾枯湖泊重生，水位因周邊地下水位消長，起伏就像座會呼吸的湖泊，湖中種植「愛心水草」，心型造型掀起搶拍風潮。

星泉湖位於東區帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒映天色與周邊景色，自成一幅湖景畫作，已成為遊客搶拍的熱門景點。

台中市建設局長陳大田今天表示，星泉湖是市府區段徵收開發取得，其中6公頃規劃為湖濱公園，3公頃為星泉湖。帝國糖廠台中營業所在去年12月正式開幕，為東區重要的景點地標，搭配星泉湖最新的心型造型水草美景，並發起尋找雙心蹤影活動，成功吸引人潮。

陳大田說，星泉湖是一座「會呼吸的湖泊」，透過湖底採部分透水設計，水位隨周邊地下水位改變而消長、起伏，如同會呼吸一般。經歷生態湖畔的公園改善及水中植物撫育，讓星泉湖變身為熱門新景點，待園區的環湖步道等二期工程完工開放後，台中市區又可多一處舒適後花園。（編輯：張銘坤）1090403

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