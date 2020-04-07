自主停業酒店復業 盧秀燕：持續稽查防疫措施

台中市多家大型娛樂業者配合防疫自主停業後已經復業，台中市政府6日深夜出動警察、民政、經發、衛生等相關局處，前往復業的大型酒店展開聯合稽查，要求業者配合社交距離及戴口罩等防疫措施。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市多家大型娛樂業者配合防疫自主停業後已經復業，台中市長盧秀燕今天在市政會議中指出，由於疫情更嚴峻，要求業者配合社交距離及戴口罩等防疫措施，市府會持續稽查。

盧秀燕上午在市政會議中表示，多家娛樂產業配合防疫自主停業，請復業的娛樂產業要配合室內1.5公尺的「社交距離」及戴口罩，由於疫情在清明節連假後更加嚴峻，希望大家落實配合及遵守，對於特種行業是否有落實防疫措施，市府會繼續稽查。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續延燒，台中市政府日前祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，促使多家大型娛樂業者自3月28日起停業1至2週，全面展開消毒防疫工作。

由於清明連假過後，海派、金錢豹、紫爵等酒店業者陸續恢復營業，曾任台南市警察局長的副市長陳子敬6日深夜率領經發、衛生、民政、警察等局處人員，一同前往多家知名酒店展開防疫宣導與稽查。

陳子敬等人到場宣導防疫措施，要求業者須落實服務人員戴口罩、量額溫、消毒雙手等措施，消費者也須做好自主健康管理，並保持社交距離，預防居家隔離或檢疫對象趴趴走。

警方表示，疫情期間，將持續與主要防疫單位，針對舞廳、酒店和KTV等大型娛樂場所聯合稽查臨檢，宣導衛教觀念，保障市民健康安全。（編輯：謝雅竹）1090407