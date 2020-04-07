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武漢明日解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
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清明連假後防疫 高市戒慎籲民眾配合

最新更新：2020/04/07 12:24

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高市衛生局今天指出，清明節連假後尚未接獲轄內通報疑似武漢肺炎病例，不過，由於有14天潛伏期，若有疫情，恐還未浮現，防疫團隊仍戒慎面對，也籲請民眾配合。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高雄各醫療院所連日有多名國家級警報景點旅遊史的患者出現上呼吸道症狀、發燒腹瀉等症狀就醫，醫護人員備感壓力。

不過，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎上午接受聯訪表示，迄今尚未接獲轄內醫療院所通報疑似病例，但由於武漢肺炎有14天潛伏期，即使清明連假感染，並不會那麼快顯現，值此防疫關鍵期，團隊莫不戒慎緊張。

他也呼籲，清明連假後14天的這段期間，民眾出門要戴口罩，並保持好社交距離，到夜市及小吃店消費儘量外帶不要內用，減少接觸風險。

他又說，全市有24家武漢肺炎採檢指定醫療院所，患者前往就醫時，院方會依據患者當下症狀，結合相關旅遊史進行判斷，必要時採檢，初步篩檢結果若陽性會通報衛生局，並同步通知中央流行疫情指揮中心進一步研判，若經中央公布為確診個案，衛生局會配合展開相關疫調及防疫作為。

另外，一對韓籍夫婦2月25日自高雄入境後，未遵守居家檢疫14天規定外出，遭衛生局共開罰新台幣30萬元，2人不但拒收罰單還落跑，日前在桃園機場搭機時被逮，送法務部行政執行署強制執行並限制出境。韓籍夫妻向媒體喊冤，並直指衛生局開罰外籍人士不公平。

潘炤穎對此回應說，防疫視同作戰，沒有妥協空間，衛生局對國內外人士違反居家檢疫規定開罰，一視同仁。這對韓籍夫妻因不配合挨罰，由衛生局送行政執行署處置，相關行政程序完備。後續罰款事宜由行政執行署依法執行，衛生局不會過問繳清方式。（編輯：屈享平）1090407

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