五一連假將到 盧秀燕：兼顧防疫與觀光生機

台中市觀光旅宿業及各景點在清明連假期間來客量成長，因應五一勞動節連假將到來，台中市長盧秀燕（圖）7日在市政會議中表示，盼能兼顧防疫政策及觀光旅遊生機。中央社記者郝雪卿攝 109年4月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市觀光旅宿業及各景點在清明節連假來客量成長，但因防疫期間，台中市長盧秀燕今天表示，因應即將到來的五一勞動節連假，盼能兼顧防疫政策及觀光旅遊生機。

台中市觀光旅遊局長林筱淇上午在市政會議中專案報告旅宿業防疫作為與振興方案時指出，市府除推出「安心旅宿」標章及補助居家檢疫及隔離者家屬連續入住同一家旅館每戶補助新台幣5000元外，地方稅務局也訂定旅宿業減免房屋稅及地價稅自治條例草案等，盼協助業者一起度過難關。

盧秀燕表示，市府積極完善防疫作為，包括提供居家檢疫替代所、安心旅宿分流管理等；另統計清明連假中市觀光旅宿狀況，觀光旅館業住宿率約6到7成、一般旅館業3成、民宿5到6成，另大坑溫泉旅館業住宿率約9成、谷關溫泉旅館業住宿率5成。

盧秀燕說，雖然台中市沒有被中央列入警示景點，但經統計，在清明連假期間，到訪高美濕地約1萬8000多人次、鐵砧山風景區5000多人次，而屬戶外的東豐自行車道有10萬多人次、后豐鐵馬道17萬多人次、潭雅神自行車道13萬多人次。

在清明連假後，緊接著還有五一勞動節連假，盧秀燕表示，市府會持續注意週末假期或連假各著名景點的容留人數，讓民眾能適當到戶外走走，大家要更努力，在觀光旅遊生機及防疫中取得平衡。（編輯：謝雅竹）1090407