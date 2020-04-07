進入台北農產運銷等4公司 即日起戴口罩量體溫

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市副市長黃珊珊今天宣布，即日起進入台北農產運銷公司、台北漁產運銷公司、台北畜產運銷公司、台北花卉產銷公司者，一律戴口罩和量體溫；公有市場則從9日起實施。

而台北市高中職以下學校即日起，無論平假日，都不對外開放。至於何時恢復開放，則視疫情發展而定。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第27次應變會議，結束後接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊表示，即日起，進入台北農產運銷公司、台北漁產運銷公司、台北畜產運銷公司、台北花卉產銷公司者，一律都要戴口罩跟量體溫；而公有市場則從9日起實施。根據市場處資料，台北市公有市場共有41處。

至於各大夜市與商圈是否強制民眾戴口罩，黃珊珊說，「強制不是我說了算，強制也要可執行」，強調需要中央授權，以及強制後是否有足夠的人力、物力。

黃珊珊舉例，如4日起搭乘大眾運輸工具強制要戴口罩，5日還是有民眾不願戴口罩而強行上車，當下北捷站務人員必須先上前說明，再請捷運警察隊協助，最後送交衛生局，由衛生局調閱影片判定情節輕重後開罰，甚至民眾若不滿被罰，還能提訴願。

產發局長林崇傑進一步說明，市場多半位於建築內，屬於封閉式管理，商圈與夜市是開放式空間，並非僅有單一入口，攤商多半會自我要求戴口罩，他說，商圈與夜市攤商都了解愈安全才會有客人，會持續輔導保持社交距離。

林崇傑也表示，民眾部分就只能做加強宣導。（編輯：方沛清）1090407