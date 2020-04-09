台北市政府聯合稽查酒店 多間已暫停營業

（中央社記者劉建邦台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布酒店、舞廳即起暫停營業。台北市副市長黃珊珊晚間帶隊赴中山區酒店稽查，多間已停業；業者提及，會配合中央政策暫停營業，但希望有配套措施。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業。

為了解酒店業者是否已暫停營業，台北市政府規劃聯合稽查小組，副市長黃珊珊晚間赴中山警分局，並帶隊前往中山區附近酒店稽查。

黃珊珊在警局接受媒體聯訪時說，中央指揮中心宣布酒店、舞廳歇業後，規劃聯合稽查小組，晚間兵分11路到中山區附近酒店稽查，因中央已下令暫停營業，若業者仍有營業，可依法開罰新台幣5萬元至100萬元。

黃珊珊受訪後在警方、北市府相關單位陪同赴中山區附近巡查3間酒店，其中2間已暫停營業，1間業者正在整理物品，黃珊珊進入酒店，了解是否仍有人員上班，內部只剩1、2名工作人員，並無女公關。

酒店業者提及，得知中央政府要求暫停營業，就立即通知女公關不用上班，一定會配合中央政策，至於何時營業也會依中央規定，但希望有相關紓困措施，因臨時停業導致許多工作人員頓時沒收入。

黃珊珊事後接受媒體聯訪時說，聯合稽查小組晚間巡查3間酒店，業者皆已暫停營業，有業者提及希望有紓困方案，會跟中央反映，此外，警方也會不定期巡邏，確認業者是否遵守規定未營業。（編輯：張佑之）1090409