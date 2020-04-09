更多編輯台推薦新聞：
台灣送愛到非洲 義診送鞋捐米人道援助樣樣來
政治

台灣送愛到非洲 義診送鞋捐米人道援助樣樣來

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台北市政府聯合稽查酒店 多間已暫停營業

最新更新：2020/04/09 23:18

（中央社記者劉建邦台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布酒店、舞廳即起暫停營業。台北市副市長黃珊珊晚間帶隊赴中山區酒店稽查，多間已停業；業者提及，會配合中央政策暫停營業，但希望有配套措施。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業。

為了解酒店業者是否已暫停營業，台北市政府規劃聯合稽查小組，副市長黃珊珊晚間赴中山警分局，並帶隊前往中山區附近酒店稽查。

黃珊珊在警局接受媒體聯訪時說，中央指揮中心宣布酒店、舞廳歇業後，規劃聯合稽查小組，晚間兵分11路到中山區附近酒店稽查，因中央已下令暫停營業，若業者仍有營業，可依法開罰新台幣5萬元至100萬元。

黃珊珊受訪後在警方、北市府相關單位陪同赴中山區附近巡查3間酒店，其中2間已暫停營業，1間業者正在整理物品，黃珊珊進入酒店，了解是否仍有人員上班，內部只剩1、2名工作人員，並無女公關。

酒店業者提及，得知中央政府要求暫停營業，就立即通知女公關不用上班，一定會配合中央政策，至於何時營業也會依中央規定，但希望有相關紓困措施，因臨時停業導致許多工作人員頓時沒收入。

黃珊珊事後接受媒體聯訪時說，聯合稽查小組晚間巡查3間酒店，業者皆已暫停營業，有業者提及希望有紓困方案，會跟中央反映，此外，警方也會不定期巡邏，確認業者是否遵守規定未營業。（編輯：張佑之）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報