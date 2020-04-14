強勢入侵種 大花咸豐草高2公尺

台東農友鄭進文所種植的肖楠木目前樹高已逾2公尺，近日他在田裡整理雜草時，發現有一株生長在旁的咸豐草竟然高達2公尺，幾乎要跟肖楠樹一樣高。（鄭進文提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）被列為強勢入侵種的大花咸豐草，不僅遍布全台灣，為了生存競爭竟然長高到2公尺左右，相當罕見。

台東農友鄭進文3年前在台東初鹿附近種植肖楠木，目前樹高超過2公尺，這幾天他在田裡整理雜草時，發現有一株生長在肖楠樹旁的咸豐草竟然高達2公尺，幾乎要跟肖楠樹一樣高，相當罕見。

鄭進文說，草本科的「咸豐草」，台灣人習慣叫它「痟查某」，一般都是1、2台尺高；長在肖楠樹旁的咸豐草，為了吸取陽光和露水，竟然與肖楠樹競賽，長高至6台尺左右，實在相當罕見。這也許就是物種進化的過程，有競爭才能激發潛在的基因。

對生態有研究的青農魏瑞廷表示，在鄭姓農友田裡看到的咸豐草是大花咸豐草，同樣歸類於鬼針草屬的「白花鬼針」、「小白花鬼針」，後兩者為台灣本土種，大花咸豐草則是入侵種。

魏瑞廷表示，大花咸豐草是強勢入侵種，約在民國65年左右被蜂農引進到台灣本島，當作蜜源植物，效果相當好，因生命力旺盛，目前已遍布全台灣，名列台灣20大危害力最高的入侵植物之一。

魏瑞廷表示，雖然文獻裡說大花咸豐草有可能長到2公尺高，但是在一般田間看到的都只有到膝蓋高，很少看到2公尺高的。

魏瑞廷說，大花咸豐草不僅讓人見識到族群「攻城掠地」的超強繁衍力，也讓人見識到為了生存，和肖楠樹強烈競爭的旺盛生命力。（編輯：陳俊碩）1090414