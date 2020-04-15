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發展火箭衛星發射基地 台東縣府：沒有既定立場

最新更新：2020/04/15 13:43

（中央社記者盧太城台東縣15日電）晉陞太空科技公司將在台東南田海邊發展火箭衛星基地，台東縣政府今表示，沒有既定立場，只要對產業有幫助都會支持，但呼籲中央儘快釐清權責單位。

晉陞太空科技公司在台東達仁鄉南田部落設置火箭發射基地，未來並將規劃成為火箭衛星發射產業，但因土地位於原住民保留地的農牧林用地，尚未變更使用，引起爭議。

台東縣議會今天邀請台東縣政府到縣議會進行「南田火箭衛星發射場地處置」專題報告，由地政處長沈碧恕報告。

沈碧恕報告中說，台東縣政府在民國108年5月經達仁鄉公所查報南田土地有水泥建築物等違規使用情形，縣政府前往會勘，當時業者表示設施是「水產（蝦）養殖」設施，因有違法設施縣府立即給予開罰。

沈碧恕說，未料業者並未改善，持續擴大開發，縣政府再依違反區域計畫法連續開罰。直到民國108年12月20日業者於南田部落召開說明會，向當地村民說明火箭發射相關事項後，縣政府才確定業者是要發射火箭。

沈碧恕表示，火箭基地編定地目屬「農牧、林業用地」，依目前土地使用規定，沒有火箭相關項目，如要火箭使用必須由「火箭中央目的事業主管機關」核准後，才可進行土地變更，但是目前國內並無「火箭」或「太空發射載具」相關法令規範，也就是沒有主管機關。

沈碧恕表示，有關環評問題，同樣必須先釐清火箭的主管機關後，再以開發單位向主管機關申請許可開發內容，然後依相關規定認定是否環評。

沈碧恕表示，只要對地方產業有幫助，增加就業機會，安全沒問題下，台東縣政府對設置太空火箭基地沒有既定的立場，希望中央先釐清火箭的主管機關，等行政院確認「火箭」中央目的事業主管機關及相關法規後，台東縣政府再據以辦理後續事宜。1090415

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