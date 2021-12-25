3場跨年活動湧數十萬人 高市投入1798警力交管

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因應五月天開唱、義大、高雄跨年晚會估有數十萬人湧入，警方將加派人力疏解交通壅塞，蓬萊高流雙舞台12月31日中午12時起實施3階段交通管制。（高雄市警局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）因應五月天開唱、義大、高雄跨年晚會估數十萬人湧入。高市警局出動1798名警力交管疏導，蓬萊高流雙舞台12月31日中午12時起實施3階段交管；義大周邊當晚8時起也同步管制。

高雄市政府警察局今天發布新聞稿指出，31日跨年除有高市府雙舞台「2022高雄跨年晚會」，同時段還有五月天演唱會，以及義大888秒焰火秀。預期數十萬人湧入活動場地，由於會場周邊不提供停車位，籲民眾多使用公共運輸前往。

高雄市政府警察局長黃明昭表示，出動包括制服、便衣、義交等共1798名警力，針對各重要輸運道路交通安全維護管制、疏導，各活動會場內外、捷運輕軌車廂及站體加派警力執行防搶、防竊勤務，預防散場後人群擁擠踐踏情事，讓每個參與民眾都能快快樂樂出門，平平安安回家。

市警局保安科新聞稿指出，蓬萊高流雙舞台跨年晚會周邊自31日中午12時起至明年1/1日凌晨2時止，實施3階段交通管制。範圍包括鼓山一路、北端街(含)以東；七賢路、光復街(不含)、北斗街(含)以南；河東路、市中一路、成功一路、永平路(不含)以西；青年路(不含)、臨海新路(含)以北區域。

在世運主場館舉行的五月天演唱會，包括25、26日及1月1日等3天下午2時到晚間11時30分，另外31日從下午4時至1月1日凌晨2時30分，世運大道將管制通行。由左營、楠梓警分局加強疏導週邊交通秩序及治安維護。

義大世界888秒跨年焰火秀周邊道路31日晚間8時起陸續啟動3階段交管措施。第1階段(進場)在義大世界停車場客滿後，管制自小客車進入；第二階段(散場)1月1日凌晨0時至凌晨1時，僅供接駁車及機車離場；第3階段(散場)凌晨1時至2時開放自小客車離場。（編輯：孫承武）1101225