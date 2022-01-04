新北瑞芳建成公園啟用 彩虹書本遊具體驗翻閱樂

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新北市瑞芳區以書本為主題的建成公園4日啟用，由市長侯友宜（前）主持揭牌儀式。（新北市府工務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市瑞芳區以書本為主題的建成公園今天啟用，公園中央設有1座翻頁造型的書本特色遊具，結合雙向攀爬遊具通道及雙滑梯，讓孩童可在攀爬中，體驗「翻閱想像遊樂無限」。

新北市政府工務局新建工程處今天發布新聞指出，新北市立圖書館瑞芳分館原屋齡老舊，漏水及耐震力不足，空間及設備不敷使用，去年遷移重建。

新北市政府工務局長詹榮鋒表示，市府透過「新北公園綠地」專案，重新活化舊圖書館拆除後的空間，以新台幣1058萬元闢建書本特色的建成公園，並打造彩虹書本意象遊具，今天由新北市長侯友宜主持揭牌啟用儀式。

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新工處指出，公園中央有1座翻頁造型的書本特色遊具，結合雙向攀爬遊具通道及雙滑梯設施，讓孩童在攀爬中探索屬秘密基地。書頁背牆則雕刻「翻.閱」等字樣，透過光影打在書頁上，傳達「翻閱想像遊樂無限」的設計理念。

新工處表示，除特色遊具外，建成公園也打造適合年長者活動的體健樂活區、花台座椅休憩區。在階梯及外牆彩繪也有色彩豐富的書本、書櫃及貓咪圖案點綴，提供居民休憩去處。（編輯：戴光育）1110104