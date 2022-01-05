結婚登記搞創意 新人穿恐龍裝現身新北板橋戶所

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新北市板橋戶政事務所5日來了一對開著恐龍車、穿上自製恐龍裝進行結婚登記的新人，逗趣可愛吸引不少民眾圍觀，也為一生一次的大事留下難忘紀念。（板橋戶政事務所提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月5日

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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北5日電）不少新人在結婚登記這天盛裝打扮，盼留下人生紀念。新北市板橋戶政事務所今天來了一對別出心裁的新人，開著恐龍車、穿上自製恐龍裝，逗趣可愛吸引不少民眾圍觀。

板橋戶政事務所今天發布新聞稿表示，新人結婚登記通常選擇穿著西式白紗、西裝或中式龍鳳褂，上午出現一對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人前來，創意又逗趣的畫面引起在場民眾圍觀，歡笑聲不絕於整個戶所。

板橋戶所說，新人蔡先生跟侯小姐認識3年，女生名字有個蓉字，外號「恐龍」，夫妻參考網路上各種恐龍裝的DIY作法，構思打造「翼首龍」和「暴龍」裝。

蔡先生告訴戶所，「結婚是一生一次的人生大事，就是要特別裝扮成喜愛的恐龍辦理結婚登記，要跟心愛的人留下一輩子紀念。」夫妻還布置一台恐龍電動車，開到板橋戶所。

從事餐飲業的蔡先生表示，這台電動車是他平常賣早午餐的餐車，現在結婚剛好改造成禮車，物盡其用。

板橋戶政事務所主任盧碧蘭說，為讓新人留下更多難忘回憶，板橋戶所近來特別打造以德式花藝為主的結婚拍照佈置背板，融入「圓融」、「互結連理」意境，搭配路燈、情人椅，塑造喜氣又浪漫的情境氛圍，歡迎新人打卡留念。（編輯：李錫璋）1110105