高雄小黃漲運價案延後 市府：已調表再改不收費

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市交通局原計27日起調漲計程車費率，但考量春節已有加成收費，決議延至2月7日過年後再調漲。針對有些司機已提前先改表，交通局今天表示，再次改表費用將不收費。

高雄市政府交通局原本預計1月27日調漲計程車費率，另因高雄與台南屬共同營業區，2市將同步調整。不過考量春節已有加成收費，經與台南市政府討論後，決定延至2月7日農曆春節過後再調漲。

不過，有些計程車司機近日已先改好表，擔心延後調整，還得再1次改表，要多支付1次改表費用。對此，交通局今天接受中央社記者訪問時表示，已與車表業者談妥，若司機需要再次改表，將不收第2次改表的費用。改表1次，約新台幣600元至800元。

高雄市計程車客運商業公會理事長甘光華告訴中央社記者，免收2次改表費用，可降低司機損失；調漲方案雖延後10多天，但多數司機願意共體時艱，降低民眾負擔。

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根據高雄市交通局此前公布的新計程車費率方案，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元，延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元。

另外，其它附加費用原訂開行李廂10元取消；並增加颱風豪雨假（政府宣布高雄市全天全區停止上班）得加收50元。經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。（編輯：戴光育）1110110