中國禁台灣釋迦進口 盧秀燕饒慶鈴合體促銷

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台東鳳梨釋迦正值產期，過去以外銷為主，年產值近新台幣50億元，因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及中國大陸禁止台灣釋迦進口影響，台東縣長饒慶鈴（右）11日與台中市長盧秀燕（左）合體促銷。中央社記者郝雪卿攝 111年1月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台東鳳梨釋迦正值產期，受到中國大陸禁止進口影響，台東縣長饒慶鈴今天與台中市長盧秀燕合體促銷，台中市各農會採購3360盒，約3萬3600台斤。

台東鳳梨釋迦正值產期，過去以外銷為主，年產值近新台幣50億元，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及中國大陸禁止台灣釋迦進口影響，饒慶鈴今天到台中市政府與盧秀燕合體促銷，由於台中市運動局長李昱叡及不少體育選手的老家在台東，今天也到場相挺。

盧秀燕指出，台中市年年挺台東鳳梨釋迦，去年饒慶鈴請她協助促銷3000台斤，結果台中市買了5萬台斤，成為台東釋迦的批發中心，包括寺廟、公司行號也都加入採購，今年又加入賣場通路，她跟饒慶鈴情同姊妹，挺農產品不分縣市，加上她老公叫「廖述嘉」，挺「釋迦」聽起來也像挺「述嘉」。

饒慶鈴指出，鳳梨釋迦產期在冬天，過去幾乎都出口，在國外成為春節最佳伴手禮，今年留在台灣發展，希望能在台中市開出紅盤，縣府除了請各縣市協助幫忙及接洽企業團購，也積極開拓零售通路市場。

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台東縣農業處長許家豪表示，台東鳳梨釋迦產量1年約2.2萬多公噸，A級品過去都被中國搶購一空，1年出口量約1.5萬公噸，其中95%都銷到大陸，這次中國暫停進口對鳳梨釋迦產業影響很大。

許家豪說，1.5萬公噸換算約2500萬顆鳳梨釋迦，就算台灣2300萬人每人吃1顆也吃不完，過去產地價格每台斤約70到80元，現在農民實際收到的價格每台斤約35元到40元，落差很大，這種價格難支撐成本，期待有更多技術去做加工，也盼台灣消費者可以相挺，幫台東農民過個好年，縣府也會努力開拓香港、新加坡、馬來西亞等外銷市場。（編輯：郭諭儒）1110111