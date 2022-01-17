仁愛代理鄉長兒開露營區爆違建 南投縣府依法查處

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南投縣仁愛鄉代理鄉長張子孝兒子經營的露營區遭檢舉有2棟違章建築（圖），南投縣政府發文請所轄仁愛鄉公所查處，要求業者補行申請執照。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）仁愛鄉代理鄉長張子孝兒子經營的露營區遭檢舉有違章建築，被指為「顏家南投版」，縣政府發文請所轄仁愛鄉公所查處；張子孝說，兒子有錯就罰，縣府、公所會依法辦理。

張子孝的兒子經營「伴天聊」露營區，園區增建的2棟斜屋頂歐式建築物遭指沒有申請建照，根本就是違建。由於父親擔任代理鄉長，遭爆料民眾稱為「顏家南投版」。對此，張子孝今天接受媒體聯訪表示，兒子有錯就罰，但被指為「顏家南投版」實在太抬舉他。

這處露營區位在仁愛鄉新生村，網路評價頗高，看得出業者費不少心力經營，但增建的歐式建築物未經主管機關仁愛鄉公所核發建照，由於張子孝就是業者父親，因此遭質疑仗勢藐視公權力。

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南投縣政府證實露營區有違建，建設處副處長陳錫慶今天接受媒體聯訪說，已通知涉違建者依建築法、違章建築處理辦法相關規定補行申請執照，補照程序若不通過，縣府將要求自拆或排拆；縣府農業處則表示，地上物位在山坡地，無從事農耕，可依區域計畫法查處。

張姓業者出面表示，已被開罰新台幣6萬元，這2棟移動屋只給親朋好友居住，但全台灣露營場經營者都面臨相同問題，希望中央盡快立下露營管理相關法規，讓業者能依法經營；這塊地是祖傳的原住民保留地，多用來種農作物，經營露營區只是其中一部分。（編輯：郭諭儒）1110117