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彰化西門慶豐宮供奉火德星君 民眾上香防祝融

2022/1/18 17:55（1/18 18:21 更新）
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冬季天乾物燥，昔日民眾為防祝融之災，會前往彰化市開彰祖廟或西門慶豐宮，向俗稱「火神爺」的火德星君上香，祈求平安無災。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年1月18日
冬季天乾物燥，昔日民眾為防祝融之災，會前往彰化市開彰祖廟或西門慶豐宮，向俗稱「火神爺」的火德星君上香，祈求平安無災。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年1月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）冬季天乾物燥，為防範火災，消防局辦宣導活動籲小心火燭，昔日民眾為防祝融之災，會前往彰化市開彰祖廟或西門慶豐宮，向俗稱「火神爺」的火德星君上香，祈求平安無災。

研究彰化縣歷史的文史工作者蔣敏全今天接受中央社記者訪問時指出，進入冬季後，彰化縣傳出多起工廠及住宅火災，消防局舉辦宣導活動提醒民眾小心火燭，或呼籲民眾在家中安裝住宅警報器；清朝及日治時期，民眾則是會向火德星君上香，祈求祝融遠離。

蔣敏全指出，俗稱「火神爺」的火德星君，是主管火的神明，清朝彰化設有縣城，位在縣城西方及南方的福德廟會供奉火德星君，不論清朝有更夫敲鑼沿路高喊天乾物燥小心火燭，還是日治時期消防組派消防車遊街警示，如果經過供奉火德星君的廟宇時，還是會停下腳步，向火德星君祈求家戶平安。

蔣敏全說，彰化市內被稱為大南門福德祠的開彰祖廟以及西門慶豐宮，是彰化市區唯二供奉火德星君的寺廟；火德星君也是消防人員必拜神明，每逢農曆6月火德星君誕辰或是有消防局長要上任時，消防局人員都會前往慶豐宮向火德星君上香，祈求火神庇護保平安。

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蔣敏全指出，鹿港地區也有送火神儀式，由發生火災地區的角頭廟舉辦法事，將火神送到海邊或河邊，以免再發生火災。

根據彰化縣文化局資料，西門慶豐宮位在彰化市富貴里，與彰化威惠宮開漳聖王廟為鄰，興建時間已不可考，慶豐宮主祀天上聖母，廟內也供奉火德星君；至於彰化市開彰祖廟，創建於清朝雍正2年，廟宇供奉福德正神、火德星君及註生娘娘，民國25年因開闢道路被拆除，又在62年重建完成。（編輯：唐聲揚）1110118

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