更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投魚池鄉蘭花盛產 春節布置祈新年好兆頭

2022/1/21 16:02（1/21 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
春節將至，魚池鄉蘭花盛產，魚池鄉長劉啟帆（右2）等人21日邀民眾來魚池鄉買蘭花。（魚池鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月21日
春節將至，魚池鄉蘭花盛產，魚池鄉長劉啟帆（右2）等人21日邀民眾來魚池鄉買蘭花。（魚池鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）春節將至，魚池鄉蘭花盛產，尤其虎頭蘭更有祈求「虎虎生風」新年好兆頭之意，鄉公所今天邀民眾到魚池鄉買蘭花，若春節期間到日月潭玩，也別忘進市區賞燈、選購優質農產品。

迎接虎年，虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有迎春納福吉祥意義，魚池鄉長劉啟帆今天接受媒體聯訪，他向民眾推薦，虎頭蘭是逢年過節應景花卉，適逢虎年更可布置祈求「虎虎生風」新年好兆頭，魚池鄉蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，歡迎到魚池鄉選購。

魚池鄉四周環山，環境溼度高、日夜溫差明顯，蘭花品質佳、產量穩。劉啟帆說，鄉內主要栽種國蘭、虎頭蘭，虎頭蘭品種及栽種技術傲視全台，產量約占全國8成，國蘭外銷韓國為主，產量約占全國2成5，可說是全國主要產區之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉啟帆表示，虎頭蘭較其他洋蘭更能適應低溫，開花期集中10月到隔年2月，花期近3個月，具有雍容花姿、大器花型、綠葉線條美，觀賞期長，除盆花觀賞，也非常適合切花，鄉內以東光花卉區為密集種植區，占全鄉7成，花農用心栽種品質最優良的蘭花，更耗費心思研發新品種來豐富台灣蘭花市場。

另外，魚池鄉公所在魚池街區、三角公園、鄉公所門口打造藝術燈區，3大打卡景點在晚間6時後點燈，打造熱鬧節慶氣氛，劉啟帆說，蘭花、紅茶、香菇、咖啡是鄉內最優質農特產，邀全國遊客春節期間遊玩日月潭，再到魚池市區買農特產、拍「網美照」。（編輯：郭諭儒）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族