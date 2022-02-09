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任滿將離台 台日交流協會高雄所長：最喜歡台南

2022/2/9 17:52（2/9 18:06 更新）
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日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（左）任期屆滿，預定2月中旬離台，他9日拜會台南市長黃偉哲（右）親口道別，期待再次到訪台南。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日
日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（左）任期屆滿，預定2月中旬離台，他9日拜會台南市長黃偉哲（右）親口道別，期待再次到訪台南。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次任期屆滿，預定2月中旬離台，他今天拜會台南市長黃偉哲親口道別，加藤英次說，他最喜歡的城市是台南，期待未來再次到訪。

面對加藤英次到訪道別，黃偉哲表示，加藤英次上任3年來，到訪台南不下20多次；適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，日本捐贈台灣約420萬劑AZ疫苗，台灣農產也可寄到日本，這是台日友誼及城市交流。

黃偉哲說，市府將持續努力推動台日間未完成的合作，行政院昨天也宣布調整日本福島等縣市食品進口管理方式，他樂見雙方越來越緊密，發展友善合作關係。

加藤英次則感謝台南對日僑及日商的關懷，他在任期內見證台南與日本山口縣議會及京都市締結友好協定，留下非常好的回憶。

加藤英次說，他常開車到台南，最喜歡的城市就是台南，台南充滿歷史的建築物及小吃令人著迷，期待未來再訪台南。（編輯：黃世雅）1110209

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