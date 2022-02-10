基隆西岸高架橋下改造 拆電桿增休閒設施8月完工

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基隆市中山區西岸聯外高架橋下的「西岸人行路廊景觀空間環境改善工程」10日舉行開工典禮，基隆市長林右昌（右5）等人出席，工程預計111年8月完工。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月10日

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市中山區西岸聯外高架橋下的「西岸人行路廊景觀空間環境改善工程」今天舉行開工典禮，將拆除人行道上5根電線桿，讓人行道寬度增為2.2公尺，並設蹺蹺板等休閒設施，預計8月完工。

基隆市長林右昌致詞表示，基隆市是早期發展的城市，因此很多公共設施較為欠缺，近年來市府透過公園的活化建置，再加上以校園為核心的環境改善計畫，除了今天動工的人行路廊工程，後續還有德和國小門口天橋拆除等，有如「針灸」的方式打通任督二脈，讓老舊社區環境大幅改善。

林右昌指出，市府後續還會透過示範道路計畫，從中山二路、中華路口延伸到文化路、復興路及外木山海岸，再加上即將開通的中山線快捷公車，相信會讓中山區的民眾生活品質大幅提升。

中山區公所發布新聞稿指出，西岸聯外高架橋下空間是由區公所向交通部高速公路局承租作為里民活動空間，但因這處欠缺相關設施，環境景觀不佳造成使用率偏低，當地民代多次建議優化使用空間，提升環境及生活品質。

經區公所去年向內政部營建署提報城鎮風貌及創生環境營造計畫政策型第2階段，獲補助新台幣400萬元，再向台電公司爭取專案補助350萬元，配合區公所自籌配合款60萬元，經費爭取到位後，隨即展開規劃設計。

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中山區公所指出，基地面積1803平方公尺，經協調台肥公司同意將圍牆拆除，台電公司則配合將現有人行道上5根電線桿拆除改為地下供電，讓人行道寬度增為2.2公尺，提高人本友善的通行環境。

現場並規劃設置地景滑梯、造型鞦韆、蹺蹺板、體健設施、景觀燈具、休閒步道及座椅、植栽綠美化等，優化整體環境，未來除可作為基隆港西岸通往外木山景點的中繼站，也將提供居民優質良好的休閒空間。（編輯：陳仁華）1110210