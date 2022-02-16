新竹公園河津櫻盛開 林智堅推薦2賞櫻一日遊

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹公園河津櫻逐漸盛開，新竹市長林智堅推薦賞櫻一日遊文青、親子兩路線，賞櫻外還可到訪鄰近玻工館、動物園等景點，遊覽改造後的新竹公園。

新竹市政府今天發布新聞稿，林智堅表示，櫻花季到來，全台賞櫻景點人潮、車潮擁擠，新竹公園距離新竹火車站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有2處YouBike站點與多處公車站牌，是最具交通優勢的賞櫻景點。

林智堅表示，新竹公園櫻花以「河津櫻」為主，穿插富士櫻、山櫻花等品種共約860株，近日盛開6至7成，邀民眾把握好天氣賞櫻。

林智堅推薦文青、親子兩大賞櫻一日遊路線。

他說，文青旅客可到訪鄰近玻璃工藝博物館、春室Glass Studio（玻璃工坊），體驗新竹在地玻璃產業、欣賞大師級作品，還有全新開幕的湖畔料亭，提供選物、書籍販售，還可享用下午茶、日式定食等餐點。

林智堅說，親子旅客則別錯過台灣昆蟲館新竹館、新竹市立動物園、新竹市立圖書館動物園分館、孔廟廣場及大沙坑等，都適合孩子放電一整天，享受一日輕鬆悠閒、充實的行程。

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新竹市政府城市行銷處表示，市府2019年完成新竹公園改建後，經過精細的植栽設計，讓櫻花的分布更能呈現整體美感，也透過光環境設計，讓夜間的櫻花展現不同風情。

城銷處表示，今年推出新竹公園賞櫻導覽活動，因線上報名已額滿，2月19日特別加開2個場次，上午場10時、下午場14時，民眾至新竹火車站旅服中心，或新竹公園入口，即可現場報名。（編輯：張銘坤）1110216