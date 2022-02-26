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風獅爺購物中心傳將歇業 金門縣府籲依約營運

2022/2/26 18:05
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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）外傳金門風獅爺購物中心可能停止營業，金門縣政府今天表示，如違反投資契約規定直接歇業，將面臨最高新台幣1000萬元的違約金；台開董事長邱于芸則保證不會停業。

台灣土地開發公司旗下經營的花蓮新天堂樂園、金門風獅爺購物中心BOT案、台北築空間、新竹雲夢山丘等傳出面臨即將停業危機。

金門縣政府建設處長李有忠下午接受記者聯訪指出，金門工商休閒園區BOT案，即金門風獅爺購物中心，是由台開集團的台灣創新發展公司另外設立的台灣工商發展公司興建營運。縣府昨天已經與台灣工商公司聯繫，負責人回應表示金門風獅爺購物中心仍會營運，與花蓮新天堂將分開處理。

李有忠表示，如果停業，涉及投資契約重大違約事由，縣府將依約執行重大違約處理程序，要求限期改善，並按日計罰違約金，違約金上限最高為1000萬元；未能依限期改善完成，將解除契約，後續不排除收回園區，由縣府自行處置。

李有忠表示，縣府會密切注意營運狀況，隨時注意台灣工商對本案契約的履行，目前雙方以確保維持營運狀態為首要目標，如果後續風獅爺購物中心真有違反契約直接歇業情形，縣府自將依投資契約規定處置。

此外，李有忠說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，縣府已減免風獅爺購物中心租金和權利金，台灣工商也依照合約提出營運改善計畫，縣府審查中。

台開董事長邱于芸接受記者電話訪問時表示，有金主支持風獅爺購物中心，「我不會讓它停止營業， 薪水不會發不出來」，與縣府有合約，不會片面宣布解約。（編輯：謝雅竹）1110226

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