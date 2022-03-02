遭批買回美麗灣和焚化爐至財政沉重 東縣府提出澄清

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）中小企業輔導基金會董事長賴坤成昨日批評台東縣政府，買回焚化爐和美麗灣恐造成財政沉重負擔。台東縣政府今天表示，在財政允許下做出的決定。

賴坤成昨天在台東召開記者會，爭取民進黨提名參選下屆台東縣長，會中他批評台東縣政府諸多施政缺失，包括花大錢買回焚化爐和美麗灣渡假村，以及縣長饒慶鈴面對颱風應變缺失等。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，饒慶鈴帶領的縣政府團隊以負責且積極的態度，面對過去、現在、未來台東所面臨的難題，並且在台東財政允許情況下積極有效處理，去年底台東榮獲110年度地方政府財政總考評全國第二，顯見縣府財政控管有成。

對於賴坤成長提及的垃圾焚化廠、美麗灣案等買回案恐造成財政沉重負擔，縣政府說明，台東近年來在垃圾處理上面對前所未有的困境，縣內垃圾掩埋場8成飽和，且在外縣市焚化設備老舊無法協助代燒，台東縣必須擁有自主處理垃圾的能力。

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目前焚化廠升級完成進入試燒階段，縣政府確保台東縣焚化廠全部17項系統的完整運行，準備充足下才會進入試營運，一但擁有自主處理垃圾的設備，將可明顯改善台東的垃圾危機、還給家園乾淨的土地，是對於台東縣民、自然環境勇於負責的態度。

美麗灣度假村的爭議，在109年10月經由仲裁，台東縣政府應支付新台幣6.29億元買回建築物，讓近20年懸而未決美麗灣案到此為止。去年完成建物點交後，8月杉原海水域場即重新開放，縣政府秉持「該人民還給人民、該部落還給部落」的原則，持續向各方請益，啟動杉原建物整體規劃，集結各方智慧讓場域活化，期盼創造產業、部落與環保的多贏。（編輯：黃世雅）1110302