大雅黃金麥浪成熟 大花虎裝置藝術吸睛

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台中大雅是國內小麥大宗產地，3月正值小麥成熟時節，大雅區農會5日舉辦111年度小麥產業文化節，現場設置的麥田裝置藝術「大花虎」模樣可愛，十分吸睛。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）3月是小麥成熟的季節，黃金麥浪隨風搖擺，相當浪漫。台中市大雅區農會今天舉辦111年度小麥產業文化節，大花虎麥田裝置藝術，可愛吸睛，另安排尋寶、農特產品展售。

台中市大雅區是國內小麥大宗產地，3月正值小麥成熟時節，微風吹撫麥浪，在陽光照射下，黃金麥浪十分浪漫。

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大雅小麥產業文化節已舉辦16年，前2年因疫情影響停辦，今年再度舉行，今天在寶興宮前廣場登場，主題為「虎嘯風生．瑞麥豐收」，主辦單位設置大花虎麥田裝置藝術，也安排尋寶、農特產品展售、節目表演等活動，吸引許多民眾共襄盛舉。

台中市農業局發布新聞稿表示，小麥是大雅區重要農作物之一，現在正值產季，每年該區種植面積約120公頃，產量約253公噸。（編輯：卞金峰）1110305