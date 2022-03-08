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挺烏克蘭 雲林麻油商捐款、嘉市賣藍黃色車輪餅

2022/3/8 15:44（3/8 16:13 更新）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣麻油業者陳柏儒、陳俊諺兄弟捐新台幣30萬元至烏克蘭賑災專戶，嘉義市車輪餅業者邱偉誌製作烏克蘭國旗藍黃色外表的車輪餅，並捐出商品營收3成，以行動聲援烏克蘭。

外交部2日公布，已透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶。陳柏儒、陳俊諺今天告訴中央社記者，身為麻油廠的第3代，平常喜愛與家人討論政治、國際情勢，近日看到烏克蘭與俄羅斯戰爭報導，佩服烏克蘭不畏懼強國的精神，也看到烏克蘭人因戰爭而流離失所。

陳柏儒表示，他們因而要義賣自家商品捐助烏克蘭，預計募捐新台幣30萬元，但因戰火緊急，他們先將今年1、2月營收捐出。

陳俊諺提到，義賣活動並不會因捐款而停止，現在仍持續，未來視戰事發展持續捐款或是捐物資。

「人助自助」，陳柏儒的父親陳再興指出，台灣在日本311地震時遞出援手，日本去年回贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；此次烏克蘭需要幫忙，當然也要聲援。

邱偉誌在嘉義市販賣車輪餅，他接受中央社記者電訪時表示，近日看著新聞的戰爭報導，他認為在地球村的每個人都應該為和平付出一份努力，和平很重要，於是研發出限量商品「世界和平」車輪餅。

邱偉誌指出，「世界和平」車輪餅有烏克蘭國旗藍黃色的外表（使用天然蔬菜粉調配）加上香草布丁，隱喻用烏克蘭的愛包覆布丁。今天開始販售，活動為期2週。

邱偉誌預計將「世界和平」車輪餅販售的營收3成捐贈社會公益「為自由而站」烏克蘭難民援助計劃，支持世界和平。（編輯：戴光育）1110308

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