台開花蓮勞資協調會 邱于芸：不會解僱任何人

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）台開集團經營權爭議，舊團隊1日向花蓮縣府申請大量解僱，今天依程序舉行勞資協調會。新任團隊董事長邱于芸踢館，稱會議不合法，且不會解僱任何人。雙方激烈爭執，會議無法進行。

台開經營權紛爭及財務問題延燒，旗下「新天堂樂園」商場1日起突然宣布暫停營業，2月薪資未如期入帳。邱于芸昨天親自赴花蓮發放薪資，並向員工表明會盡快擬定重建計畫。

今天由「資方」召開勞資協調會，下午2時約數十名員工到場，會議還沒開始，邱于芸帶著員工到場踢館，一到場就喊「報警、叫警察來」。雙方一度爆發口角衝突，由於邱于芸報警，會議無法進行，現場雙方不歡而散。

會議主持人台開董事、前財務長郭福進到場後，一度想宣布開會，隨即遭邱于芸等人包圍，邱拍桌不滿「我才是公司負責人，妳沒資格開這種會」。

郭福進指出，台開1日已向花蓮縣政府社會處提出大量資遣申請，今天是以董事身份，按程序與勞工協商，要求大家互相尊重，鬧場對員工不利。

邱于芸指出，依經濟部8日最新回函，自己才是台開公司法定代表人，並未指派台開集團任何公司員工或其他人以「資方代表」身份出席協商會，認為勞資協調會並不符合召開要件。

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邱于芸指出，台開集團已籌措資金依約發放勞工薪資，新天堂樂園也會繼續營業，不會大量解僱任何員工，承諾會在最短時間內提出最好的營運計畫，讓員工在台開安身立命。

花蓮縣社會處指出，1日收到台灣創新發展股份有限公司花蓮分公司提出大量解僱計畫，連同相關4家公司、140名員工，依規定資方需於10天內召開勞資協調會，縣府基於關心勞工權益列席參與；至於公司營運權，必須由經濟部認定。（編輯：孫承武）1110311

台開董事長邱于芸11日現身花蓮勞資協調會踢館，認為這場協調會並不符合召開要件，並強調不會大量解僱任何員工，承諾會在最短時間內提出最好的營運計畫，讓員工在台開安身立命。中央社記者張祈攝 111年3月11日

台開集團經營權爭議，舊團隊日前向花蓮縣政府申請大量解僱，11日依程序舉行勞資協調會，不過新任團隊董事長邱于芸（左）現身踢館，也由於邱于芸報警，致使會議無法進行，現場雙方不歡而散。中央社記者張祈攝 111年3月11日