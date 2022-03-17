楠梓人口增加快 高市府宣布蓋新國小2年後招生

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）配合楠梓區人口增加，及未來半導體科技園區人口移入帶來的子女就學潮，高市府睽違近30年在楠梓區設新國小，規劃以現今藍田壘球場為基地，預計年底提設計藍圖、2年後招生。

配合楠梓區人口增加，及未來半導體科技園區子女就學需求，高雄市政府規劃在楠梓設立新國小，高雄市副市長史哲、教育局長謝文斌今天到現為藍田慢壘球場的文小2新設校預定地舉行籌備說明會，陳麗珍、陳玫娟、李雅慧、李雅芬、李柏毅、陳善慧等多名市議員與里長都到場參與。

史哲說明，楠梓區近年是高雄市主要人口移入區，10年來人口增加約1萬7000人，其中高雄大學特定區又佔楠梓總人口成長數54%，未來台積電設廠第1期雇用員工數就達1萬2000人，預期人口會增加更多，而周邊援中、右昌國小又有總量管制，因此有新設國小的必要；預計年底前會提出設計藍圖、目標2年後開始招生，並將以服務地方為最優先，跟地方充分討論學區設計。

史哲也說，高雄上一次有新設國小是民國103年設立三民區河堤國小，楠梓區最後一所設校則是民國83年的楠陽國小，再將近30年後、少子化的年代可以宣布正式展開新設國小的籌備，非常高興。

史哲指出，不過過去校舍是在興建好之後才新加上冷氣、太陽能板、風雨操場等，新學校在興建時會採前瞻的方法，節能、光電、冷氣等裝置都要與過去傳統學校的思維完全不同，期望成為典範，未來30年大家都能以這所學校為榮。

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高雄市政府教育局說明，楠梓區文小2新設校預定地面積共2.95公頃，現由藍田慢壘聯盟認養作為壘球場使用；新校舍將遴選創意建築師設計有美感的新校園，建造班班有冷氣的低碳綠校舍，並規劃新學校將有與國際接軌的雙語課程。

教育局也表示，援中國小學區從108年開始進行總量管制，今年改分發人數達162人最多，已先改分發到鄰近甲圍國小、翠屏國中小國小部、加昌國小，同時也將評估援中國小增建教室可行性；並面對楠梓區人口增加，楠梓國小也將改建2棟校舍、增加教室，以保障學生學習品質、紓緩就學容量。（編輯：陳仁華）1110317