小烏鴉陳宏銘贈票金門醫院 邀防疫英雄聽好歌

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歌手「小烏鴉」陳宏銘（圖）17日致贈「那些年這些歌」音樂會門票給金門縣警察局、消防局和衛生福利部金門醫院；陳宏銘說，疫情爆發至今，參與防疫的醫護及警消人員，辛勞堅守崗位，功不可沒，邀請防疫英雄19日到縣文化局聆聽經典好歌。中央社記者黃慧敏攝 111年3月17日

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）歌手「小烏鴉」陳宏銘今天致贈「那些年這些歌」音樂會門票給金門縣警察局、消防局和衛生福利部金門醫院，邀請防疫英雄19日到縣文化局聆聽經典好歌。

由文化部指導、愛秀演藝主辦的「那些年這些歌」2022金門音樂會，邀請陳宏銘、伍浩哲和林瓊瓏3名唱將級歌手獻唱。其中，陳宏銘昨天提前抵達金門，今天到金門醫院致贈音樂會門票，由副院長董文雅代表接受。

陳宏銘受訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今，金門仍維持零確診，相當不容易，參與防疫的醫護及警消人員，辛勞堅守崗位，功不可沒，因此致贈演唱會門票給這些第一線防疫人員，邀請他們前來聆聽，紓解身心壓力。

陳宏銘表示，音樂會中，他將與伍浩哲和林瓊瓏以不插電的現場演唱方式，分別詮釋國、英、台經典歌曲，壓軸由3人共同演繹校園民歌。

有趣的是，金醫副院長董文雅的「雅」字諧音像烏「鴉」，國中時綽號「烏鴉」。得知董文雅的「烏鴉」外號，陳宏銘笑說 ，今天的會面是 「小烏鴉vs烏鴉」的烏鴉會。

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陳宏銘今天同時到縣警察局及縣消防局贈送演唱會門票，特別的是，他曾任職警察11年，表示非常能體會防疫英雄為民眾防疫盡心盡力的辛勞。陳宏銘並透過縣府社會處，邀請大同之家和金門當地社福團體，到文化局演藝廳共賞「那些年的這些歌」。

警消醫護加上社福團體，共致贈了350張票券。陳宏銘說，尚未購票的金門民眾可在演唱會開演前1小時現場購票。他並預告今年下半年將重返金門，舉辦「金門7班同學會」演唱會。（編輯：謝雅竹）1110317