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桃市圖千本就業考試用電子書供借閱 助金榜題名

2022/3/21 12:49
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市立圖書館館長姚敦明今天表示，桃園市圖與坊間業者合作，提供上千本包括高普考、捷運及中華郵政招考等電子書供線上借閱，提供無力負擔補習費的考生更多免費資源。

桃園市立圖書館上午發布新聞稿表示，為協助有意參加高普考等考試，卻又無力負擔補習費的考生更多資源，桃園市圖引進逾千本考用書籍，線上提供讀者使用，書籍種類包含共同科或各種專業科目，民眾只要登入桃市圖的帳號就可免費使用。

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新聞稿中，姚敦明指出，許多工作或學歷都須透過考試獲取資格，考生是桃市圖的服務對象之一，但相關書籍往往價值不斐，為提供讀者更多實用的圖書資源，桃市圖特別與坊間業者合作，透過每年約新台幣8萬元的租賃費用方式，提供千本以上考用書籍供讀者借閱。

姚敦明表示，民眾在進入桃市圖網頁後，點選電子資源登入帳密，選擇PuBu電子書，再點選電子書頁籤中「考試」選項，就可瀏覽包括高普考與捷運、中華郵政、鐵路等招考考用書籍，不限借閱冊數，借期7天可續借，希望藉此協助民眾順利通過考試。（編輯：戴光育）1110321

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