太太被狗嚇到跌倒受傷 男子拿拖鞋狠打遭送辦

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市大甲區一名男子拿拖鞋狠打綁在騎樓的小黃狗，警方查出是住在日南地區的60歲鄭姓男子打狗，他供稱，日前他太太經過被小狗嚇到跌倒受傷，警方依法移請動保處裁處。

台中市大甲幼獅工業區附近日前發生虐狗事件，有民眾將影片上傳臉書（Facebook）社群，影片中，一名男子騎腳踏車，自對角騎上民宅騎樓，他下車慢慢走向綁在騎樓的小黃狗，拿起拖鞋瘋狂打狗，時間長達2分多鐘。

大甲警分局獲報成立專案小組，調閱監視器，找到60歲鄭姓男子到案說明。初步了解，男子太太日前經過該處，疑因小黃狗衝出狂吠，太太嚇到跌倒受傷，男子氣憤下才前往動手打狗。

大甲警分局今天表示，檢據相關事證依法移請農業局動保處裁處。

台中市動保處長林儒良表示，該男子行為應是故意傷害，將依據動保法開罰新台幣1萬5000元到7萬5000罰鍰，後續派員了解小黃狗的傷勢；若是小黃狗的傷勢嚴重或是死亡，將處2年以下有期徒刑，併科20萬以上、200萬以下罰金。（編輯：卞金峰）1110323