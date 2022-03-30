民進黨嘉義縣民雄鄉長人選民調 議員黃芳蘭勝出

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民進黨嘉義縣議員林淑完（右2）、黃芳蘭（左2）角逐民雄鄉長黨內提名，兩人同意以電話民調決勝負，嘉義縣選對會召集人立委陳明文（中）30日主持民調開封，由黃芳蘭勝出，將代表民進黨角逐下屆民雄鄉長。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）民進黨嘉義縣議員林淑完、黃芳蘭，角逐民雄鄉長黨內提名，昨晚針對鄉民電話民調，今天上午由嘉義縣選對會召集人立委陳明文主持民調開封，由黃芳蘭勝出。

現任民進黨籍嘉義縣民雄鄉長何嘉恒，因8年任期屆滿，縣議員林淑完、黃芳蘭，角逐民進黨鄉長提名，兩人同意以電話民調決勝負。

民進黨嘉義縣黨部今天發布新聞稿表示，一週前雙方即展開各自宣傳，昨晚6時至10時進行民調電話，在公平公正下順利完成，今天上午11時30分由陳明文公布最終結果，黃芳蘭勝出，將代表民進黨角逐下屆民雄鄉長。

黃芳蘭告訴中央社記者，感謝林淑完一同完成民主程序，展現君子之爭，也謝謝所有一路以來支持的鄉親，將盡最大努力，讓民進黨執政延續。

林淑完則說，接受民調結果，會全力支持勝出的一方，攜手一同鞏固民進黨在民雄鄉的執政。（編輯：謝雅竹）1110330