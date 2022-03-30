中和公寓群聚地址被公布 侯友宜盼給確診者空間

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新北市長侯友宜主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北30日新增本土病例17人，其中9人被匡列居家隔離採檢陽性，6人與樹林科技廠案相關居隔時陰轉陽，實際新增2例。中央社記者王鴻國攝 111年3月30日

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北30日電）新北市長侯友宜說明新北市今天新增17例確診個案。被媒體問到中和公寓群聚地址被公布一事時表示，沒有人願意確診，應有同理心，盼給確診者多一點空間。

侯友宜下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北新增本土病例17人。

他表示，中和景福市民活動中心機動篩檢站及雙和社區篩檢站共有377人採檢，其中有2例陽性，分別是40多歲婦女案23183和30多歲外縣市教師案23269；另有3例為中和公寓群聚案匡列居隔採檢陽性，為案23273、23274與23184。

他說，樹林科技廠新增6例陰轉陽個案。分別是案23131﹑23171﹑23177﹑23182 ﹑23185等5人為科技廠員工，及1歲男童（案23181）為員工家人。

與基隆群聚相關者為案23170的20多歲女子，以及案23276的60多歲老翁，2人居隔採檢PCR陽性，衛生局共匡列相關接觸者居家隔離26人，已安排採檢疫調。

他說，桃園大潭電廠群聚相關有案23270﹑23271﹑23272都是合約廠商員工，3人住林口區且完成3劑疫苗接種，28日快篩陰性，29日採檢PCR陽性，初步疫調匡列接觸者11人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。

他表示，另有案23275為20多歲女性，居住新店並在外縣市擔任舞蹈老師，已完成3劑疫苗接種，29日出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，採檢PCR陽性。初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢中。

媒體詢及對中和公寓群聚被公布地址的意見，侯友宜表示，沒有一個人願意確診，既然確診了，站在同理心，用包容、關懷，支持一起走過疫情傷痛。希望能給確診者多一點空間，在這段時間讓身體趕快恢復，防疫不分中央地方，希望能同心齊力一起努力。（編輯：方沛清）1110330