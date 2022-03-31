北市府研議修法 83年前既存違建可拆除

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台北市建管處規劃修法，83年底前既存違建若影響公共安全可隨時拆除。圖為北市俯瞰照可見多數建物頂樓加蓋情況。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市建管處今天表示，現行規定民國83年12月31日前既存違建，只要拍照列管就免查報拆除，市府將規劃修法，83年底前既存違建，若修繕或涉及影響公共安全，可隨時拆除。

北市府建築管理工程處指出，台北市違章建築處理規則訂定，83年12月31日前既存違建可修繕，只要拍照、列管，就暫免查報拆除，經統計至今，列管既存違建案約5萬件。

北市建管處發布新聞資料表示，因既存違建狀況存在至今約27年以上，為加速都市更新、整頓市容觀瞻及預防可能發生危害公共安全狀況，將修法逐步清理既存違建。

建管處指出，規劃修正台北市違章建築處理規則方向，針對83年12月31日前既存違建，若修繕或涉及影響公共安全被檢舉等情形，北市將保有隨時拆除違建權利，且不再受83年阿扁條款限制，阿扁條款是台北市在陳水扁時代頒布的民國83年前既存違建不拆的行政命令。

建管處表示，台北市違章建築處理規則屬自治規則，若完成修法等程序，只要送府級核定，不用送議會審議，府級通過後就可施行，將啟動全面檢討既存違建及研議相關配套措施。

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建管處指出，既存違建狀況已存在許久，部分既存違建潛藏危害公共安全疑慮，規劃逐步清理，進一步確保民眾居住權益及安全。為避免民眾混淆違章建築合法性，要求建物買賣登記時，土地參考資訊檔應登錄違建相關資訊。

建管處說明，前總統陳水扁擔任台北市長期間，曾訂定違章建築相關處理作業原則，當時83年底前既存違建得拍照列管，暫免查報，一直沿用至今，若這次修法通過，就不再受陳水扁當時訂定既存違建條款限制。（編輯：李亨山）1110331