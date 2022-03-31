鋼構空橋串聯鶯歌火車站 步行新北美術館7分鐘

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捷運三鶯線鶯歌車站以鋼構的空橋，串聯鶯歌農會廊道、台鐵鶯歌火車站及新北市美術館，預計8月完工啟用。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）捷運三鶯線鶯歌車站以鋼構的空橋，串聯鶯歌農會廊道、台鐵鶯歌火車站及新北市美術館，預計8月完工啟用，屆時鶯歌火車站前往新北市美術館，步行時間只需要7分鐘。

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線車站工程，聽取工務局、文化局、捷運局、交通局首長報告「三鶯文創整合計畫」的交通路徑、休閒路徑的改造。

工務局長詹榮鋒、文化局長龔雅雯在簡報時表示，新北市美術館為三鶯文創整合計畫核心，是重大文化建設，主體建築預計今年底完成，戶外園區預計9月開放民眾使用，也將整合周邊原有的地景藝術，規劃為民眾休閒去處。

另外，連接鶯歌陶博館至美術館間的館前路，將提升捷運鶯歌車站與公車轉運站間的連通性。為方便搭台鐵到鶯歌站的民眾前往新北市美術館，市府串連農會廊道架設構鋼構的空橋，可直接前往捷運鶯歌站、新北市美術館。

交通局副局長林麗珠表示，三鶯轉運站長廊式候車亭預計7月完工，結合景點導入循環公車路線及調整公車路網，並建置YouBike站，提升大眾運輸。

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與會民意代表包括新北市議員林金結、江怡臻、黃永昌、林銘仁、陳世榮等，建議將來的循環公車要方便地區民眾搭乘。

侯友宜說，希望透過交通建設帶動鶯歌地區的發展，農會通廊銜接新北市美術館，方便台鐵火車站旅客，也可串聯陶瓷老街，整個施工進度非常順利，新北市美術館戶外園區盼望9月開放民眾使用，也期待2023年台灣設計展在當地展出。（編輯：張銘坤）1110331

捷運三鶯線鶯歌車站以空橋串聯鶯歌農會廊道、台鐵鶯歌火車站及新北市美術館，預計8月完工啟用，屆時鶯歌火車站前往新北市美術館，步行時間只需要7分鐘。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日