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疫情38/300

基隆東信國小學生確診 班級停課深夜採檢42人

2022/4/3 10:24（4/3 11:26 更新）
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基隆市東信國小1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），教育處長杜國正（圖）3日表示，這名學生的哥哥是二信中學確診學生，居家隔離期間陰轉陽。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月3日
基隆市東信國小1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），教育處長杜國正（圖）3日表示，這名學生的哥哥是二信中學確診學生，居家隔離期間陰轉陽。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月3日
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市東信國小1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），教育處今天表示，這名學生的哥哥是二信中學確診學生，居家隔離期間陰轉陽，昨天已完成42名學生採檢，確診學生班級停課至8日復課。

有網友在臉書（Facebook）社團基隆人表示，東信國小1日有學生確診，學校不立即處理篩檢，2日晚間9時才通知家長帶小孩去衛生福利部基隆醫院篩檢，直到晚間10時還沒開始篩檢，讓大家在下著雨的攝氏14度夜晚裡群聚。

市府教育處長杜國正今天上午出席防疫會議前受訪表示，這名東信國小確診學生因哥哥是二信中學確診學生，他在3月28日有到學校，3月29日開始居家隔離，且由衛生局檢測時為陰性，當時陰性是沒有傳染性。

直到1日晚間9時20分由家長告知導師採檢由陰轉陽確診，學校於深夜11時通報，因學生居家隔離由陰轉陽，雖接觸者感染機會極低，但衛生局仍安排採檢以維護學生安全，昨天已通知50名學生其中42名完成採檢，8名未到，確診學生班級停課至8日復課。（編輯：陳清芳）1110403

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