兒玩館週年慶 鄭文燦盼打造年輕家庭優質生活

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桃園市長鄭文燦（前排中）4日出席「桃園市立圖書館兒童玩具圖書館週年慶記者會」表示，兒童玩具圖書館以「兒童」和「玩具」為主題，約有1萬5000冊藏書、600多組玩具收藏，以及5大類互動遊戲設施。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）今天是兒童節也是桃園市兒童玩具圖書館試營運滿1年的日子，市府除規劃多項活動，下午更邀請波力救援小英雄劇場演出，市府希望透過軟硬體設施的建置，提供年輕家庭優質生活空間。

桃園市長鄭文燦上午出席「桃園市立圖書館兒童玩具圖書館週年慶記者會」，他表示，兒童玩具圖書館以「兒童」和「玩具」為主題，約有1萬5000冊藏書、600多組玩具收藏，以及五大類互動遊戲設施，是小朋友們交換玩具、玩玩具、修玩具的好地方。

鄭文燦指出，桃園是全國最年輕的直轄市，市府重視年輕家庭需求，除了在八德廣豐新天地設置兒童美術館，也陸續增設20處親子館及3台行動親子車，目前仍有11處籌辦中。市府也在升格後推動或改建22個圖書館，並規劃在八德設置北區青少年活動中心，以提供年輕家庭更多優質空間。

鄭文燦說，位在大湳森林公園內的兒玩館以推廣玩具修復、二手玩具交換、益智與木製玩具為主題，去年4月4日試營運至今滿1年。此外，市府也重視兒童的表達意見權，在打造公園前特別傾聽兒童對公園的想像，設計出深具特色且符合需求的遊戲場，滿足小朋友們充滿想像的遊戲規劃。

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鄭市長指出，大湳森林公園前身為警政署保一總隊營區，在保一總隊撤出後轉由市府接管並進行生態調查，發現園區內擁有優質植栽、生態及一級保育類黃鸝鳥等特有生物，市府積極推動大湳森林公園計畫，第一期與第二期工程分別預計今年6月及10月完工，未來設施也會更完善，引進各種活動，讓八德鄉親多一處優質都市綠洲。

桃園市立圖書館館長姚敦明表示，兒玩館週年慶，推出「玩具共和國」展覽，舉辦陀螺挑戰賽、玩具交換活動、夏日水嘉年華、機器人營隊、做科學遊戲實驗等活動，以滿足親子家庭不同的喜好。各類活動採自由入場或線上報名，民眾可上桃市圖官網或是桃市圖Facebook粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1110404