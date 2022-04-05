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疫情14/300

疫情燒不停清消逾百處 花蓮市福氣站活動中心暫關閉

2022/4/5 17:42（4/5 17:51 更新）
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花蓮縣近期出現多起COVID-19確診案例，目前疫調足跡大多在花蓮市，市公所清潔隊已出動33人次日夜執行清消勤務，地點逾百處。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日
花蓮縣近期出現多起COVID-19確診案例，目前疫調足跡大多在花蓮市，市公所清潔隊已出動33人次日夜執行清消勤務，地點逾百處。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮近期出現COVID-19確診案例，至今6天以來，疫調足跡大多在花蓮市，清潔隊已出動33人次日夜執行清消勤務，地點逾百處；目前各福氣站停課兩週，各里活動中心也不對外開放。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，國內本土確診數今天新增216例爆今年新高，花蓮也有10例的確診案例。花蓮市長魏嘉賢表示，提升防疫規格，各福氣站停止上課之外，活動中心也不外借，並提醒大家，疫情已經嚴峻，絕對不可掉以輕心。

魏嘉賢指出，自清明連假前，花蓮就已有確診案例，清潔隊在連假期間就整備待命，配合隨時出勤清消；清明連假即將結束，今天除了針對相關足跡外，也包括預防性清消範圍，同時提醒民眾，公部門對於環境清消只針對公共空間，鄉親則自行做好居家環境清消。

另外，3月31日花蓮公布近期第1例確診病例後，市公所立即通知各福氣站4月1日起停課兩週，各里活動中心也不對外開放；將視疫情狀況，決定何時開放。

市公所清潔隊長吳慶展表示，自3月31日起至今天已出動33人次執行清消工作，清消地點總計超過百處。清潔隊每週三是休假日，但因應疫情嚴峻，仍會配合縣府指示整備待命，隨時出勤。（編輯：陳仁華）1110405

花蓮市長魏嘉賢5日指出，從清明連假前花蓮就已有確診案例，清潔隊在連假期間持續整備待命，配合隨時出勤清消，至今清消地點逾百處；連假最後一天除針對相關疫調足跡之外，也進行預防性範圍清消，也提醒民眾應自行做好居家環境清消。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日
花蓮市長魏嘉賢5日指出，從清明連假前花蓮就已有確診案例，清潔隊在連假期間持續整備待命，配合隨時出勤清消，至今清消地點逾百處；連假最後一天除針對相關疫調足跡之外，也進行預防性範圍清消，也提醒民眾應自行做好居家環境清消。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月5日
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