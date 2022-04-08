屏東基督教醫院1護理師確診 門診暫停1天急診照常

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東基督教醫院1名門診護理師在連假過後返工作崗位，7日晚間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），屏基今天門診暫停1天，急診維持運作。

屏東縣衛生局今天發布新聞稿表示，這名確診護理師2日至5日休假，6日上班後在門診跟診，7日晚間身體不適採檢確診，通報中央後，昨晚10時30分由中央召開視訊會議作成決議，今天屏基停診1天，但急診因不同出入口，仍維持運作。

衛生局表示，這名護理師跟診的第2、3、5樓行政及清潔人員立即召回，今天上午6時30分前已完成篩檢；屏基其餘醫護及工作人員以逐層篩檢方式掌握感染是否外擴，再決定後續處置。

衛生局說，住院病人的轉出院建議，暫時多一天觀察時間，如有必要轉、出院，須PCR採檢陰性，並掌握去處。（編輯：李錫璋）1110408